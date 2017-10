VIDEO: Rebastest kasukatepooldajad loomi ei ohusta

„Me hoolime loomadest ja külmetavatest tudengitest, meie ülesandeks on olla karusnahka pooldav erakond,“ kinnitas esimesel kursusel kultuurikorraldust õppiv Marleen Vitsut. „Kõik loomad peaksid sõlmima doonorluslepingu, sest siis nad saavad toetada tudengeid ja seda pärast oma surma! Meie ei kasuta loomade peal õelust ja jahimehed neid niisama maha ei noti.“

Filmimiseks anti igale kursusele täpselt pool tundi.

„Sisseelamisperiood on olnud läinud väga edukalt, iga koolisisene üritus alates aktusest ja lõpetades näiteks köögi avamise pannkoogihommikuga on kinnitanud arvamust, et see on täiesti oma näo ja hingamisega kool,“ nentis Vitsut. „Meil on väga suur kogukonnatunne ja kooli üritustest ei taha puududa kuidagi, nii jääks väga paljust ilma.“