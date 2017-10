Midagi pole teha, rahvas kohe ei salli poliitikuid. Neid ei saa usaldada. Nad valetavad ja vassivad. Nad võtavad kõigepealt meie raha ja siis parseldavad veel takkaotsa riigi maha. Nii me arvame. «See on ju peast täitsa poliitik!» on diagnoos, mis laksab valusamalt kui jäätiseampsu kohtumine hambanärviga.