Kaasliikleja peale kurjaks saanud purjus juht sõitis politseile sülle

Kogu juhtum sai alguse ühel Kolga-Jaani valla teel, kus pärast kella seitset õhtul sõitsid teineteisele vastu kaks autot. Neist ühte juhtiv naine unustas autode kohtumisel täistuled pooltuledeks vahetada ning see häiris vastusõitva auto roolis olevat meest sedavõrd, et too pööras autonina ümber ja hakkas eksijat jälitama.

Pikka aega sõitsid nad teineteise järel mööda Kolga-Jaani valla teid ning jälitaja autol põlesid pidevalt täistuled. Ühel hetkel otsustas naine helistada telefonil 112 ning abi paluda. «Ta tunnistas kohe, et oli enne eksinud ja unustanud täistuled peale,» rääkis Viljandi politseijaoskonna patrullitalituse juht Alar Sadam.

Politseinikud tabasid mõlemad autod Leie tankla juures ning jälitajal mõõdeti joove, mille alusel algatati väärteomenetlus. Et mees uuesti rooli ei istuks või pimedal ajal tee ääres ohtu ei satuks, viis patrull ta kainenema. Naine oli kaine.

«Aastaid tagasi oli politseinikel ütlus, et kui keegi vastutulija unustab täistuled peale, on suur võimalus, et juht on joobes,» rääkis Sadam. «Seekord oli vastupidi.»

Sadam kiitis ka naise tegutsemist. «Temast oli väga tubli mitte jääda pimedal ajal kuhugi tee äärde seisma ja hakata olukorda klaarima. Väga õige oli helistada numbril 112 ja paluda politsei abi.»