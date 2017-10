Olümpiakomitee premeerib neljapaati korralikult

Urmas Sõõrumaa / Viktor Burkivski

Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa sõnul on sõudmine olnud Eesti tippspordi veduriks juba peaaegu kaks aastakümmet. «Ala eestvedajate, sportlaste ja treenerite maksimaalne pühendumine, pikaaegne süstemaatiline ja professionaalne töö alaliidu ja klubide tasemel on toonud tulemuse, kus aastatel 2000–2017 on Eesti sõudjad võitnud 23 täiskasvanute ja 19 noorte tiitlivõistluse medalit. See on muljetavaldav saavutus,» kõnele Sõõrumaa ning õnnitles veel kord paarisaerulise neljapaadi pronksise meeskonna liikmeid Kaspar Taimsood, Tõnu Endreksoni, Allar Rajat ja Kaur Kuslapit, treener Matti Killingut ja kõiki, kes selle saavutuse sünnile kaasa aitasid.

Rahvusvaheliste tiitlivõistluste medalipreemiad määratakse vastavalt 2013. aastal EOK täitevkomitee kinnitatud korrale. Selle kohaselt makstakse maailmameistrivõistluste kuldmedali puhul preemiat 38 000 eurot, hõbemedali korral 19 000 eurot ning pronksmedali puhul 13 000 eurot. Medalivõitjate treenerite preemia on pool sportlasele makstavast summast. Võistkondliku medalivõidu puhul tava kohaselt preemiasumma kahekordistatakse ning jagatakse medalistide vahel.

EOK maksab sportlaste ja treenerite preemiatelt lisaks 8125 eurot riigimakse, kokku kulub preemiatele 40 625 eurot. Väljamaksmisele mineva preemiaraha eraldab EOK taotlusel kultuuriministeerium.