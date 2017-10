Õpilased pääsevad edukate ettevõtete tagaruumidesse

KredExi karjääriretkede eesmärk on tutvustada noortele tulevikuvõimalusi nende kodukandis. «Tahame luua karjäärivalikute ees seisvatele noortele arusaama, et ka Eesti väiksemates piirkondades on palju edukaid ja innovaatilisi ettevõtteid, kellega oma tulevikku siduda,» rääkis KredExi ettevõtlusdivisjoni juht Jarmo Liiver.

Suur huvi kodukandi ettevõtluse ja karjäärivõimaluste vastu on varem toonud KredExi karjääriretkedele ligi 450 õpilast, kes on käinud eri maakondades ligi 50 ettevõttes. Viljandimaalt osalesid eelmisel korral Kalmetu põhikooli õpilased. Tänavu on koolinoortel taas võimalus tutvuda ühe päeva jooksul oma kodupiirkonnas kuni kolme ettevõttega.

Et kõigil Viljandimaa klassidel oleksid võrdsed võimalused menukatel karjääriretkedel osalemiseks, viib KredEx läbi konkursi, millega oodatakse 23. oktoobriks gümnaasiumiastme klasside sooviavaldusi aadressil ekskursioon@kredex.ee. Avalduses tuleb ka põhjendada, kuidas plaanitakse ekskursioonil omandatut edasi jagada või koolitöös rakendada. Kõigi laekunud taotluste seast valitakse 1. novembriks välja klassid, kes karjääriretkedel osaleda saavad.

Karjääriretked on novembrikuu keskel üheksas maakonnas. Ettevõtete tutvustamise ja retkede korraldamise eest vastutab KredEx.