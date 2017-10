Video. Lõõtsavägilased kutsuvad aegumatu lauluga kõiki valima

«Et valimised on kuum teema, otsustasime poistega omalt poolt ka hoogu anda, et kõik ikka valima tuleks, sest see on meie kõigi tuleviku huvides,» kõneles ansambli Lõõtsavägilased solist Andres Eelmaa ja lisas, et lugu avaldades kutsub ansambel üles eriti noori valima minema.

