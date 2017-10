Ameerika Ühendriikide president Donald Trump ei ole poliitiliselt korrektne ühiskonnategelane. Osa arvates on ta populist või midagi veel hullemat. Teised jälle leiavad, et ta on lihtsalt otsekohese ütlemisega mees. Nii või teisiti on Trump väga värvikas natuur ning teda ei saa kuigi hästi võrrelda mõne üdini poliitklanitud tegelasega, kelle sarnaseid jagub meie enda kodumaalgi kurvastavalt palju.