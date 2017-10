Anu Ennok alustas kolmandat hooaega Šveitsis

Viljandlanna koduklubi pidi viiegeimises võistluses alla vanduma Euroopa nimekamate klubinaiskondade sekka kuuluvale Zürichi Volerole.

Möödunud hooajal Šveitsi liiga finaalseeriast vigastuse tõttu eemale jäänud Anu Ennok avaldas oma Facebooki konto vahendusel head meelt, et on traumast kenasti välja tulnud ning saab taas mängu nautida. «Isiklikult nautisin iga punkti. Äge on lõpuks jälle mängida! Julgen öelda, et tuleb väga põnev hooaeg,» kirjutas ta.