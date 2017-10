Oleks liiga palju tahta, et pika valimisnimekirja iga liige põleks soovist pääseda kohalikku volikogusse. Küll aga peaks iga viimane kui kandidaat suutma põhjendada, miks ta on otsustanud hääli püüdma minna. Iseenesestki mõista on eeldus, et ta on selleks kõigepealt oma siira nõusoleku andnud.