Valimispäeval ei tohi valimisagitatsiooni teha

«Politsei ei saakski hoida silma peal kõigi üles seatud ligi 12 000 kandidaadi valimispäeva tegevustel, kuid me paneme volikogudesse pürgijatele südamele, et aktiivse valimisagitatsiooni keelu eesmärk on lasta valijatel rahulikult valimas käia. Juba mitu kuud kestnud kampaaniaperiood peab valimispäevaks läbi saama. Nüüdseks peaksid kõik kandideerijad olema jõudnud oma üleskutsed valijatele edastada,» ütles juhtivkorrakaitseametnik Marili Kohava.

Aktiivne agitatsioon on seaduse mõistes aktiivne tegevus, mis on mõeldud rohkem kui ühele inimesele. Selle all mõeldakse aktiivset valijate veenmist ja seisukohtade ning programmide selgitamist. Aktiivse agitatsiooni keeld on üldine ega sõltu hääletamise kellaaegadest. Mis tahes agiteerimine on keelatud hääletamisruumis ja ruumides, mille kaudu valija siseneb hääletamisruumi. Ei ole lubatud jagada valimisreklaame, kutsuda üles valima mõne kandidaadi, erakonna või valimisliidu poolt ega kanda valimisreklaamiga riietust.

Politsei on saanud valimistega seoses kuu aja jooksul üle 150 teate, mis peamiselt puudutasid keelatud välireklaami. Poliitilise välireklaami keelu rikkumiste kohta on politseinikud teinud 23 ettekirjutust ja alustanud kaheksa väärteomenetlust.