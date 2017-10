Koidu seltsimajas esietendub isevärki «Hamlet»

Igor Uibo püstitab draamatekstist lähtudes küsimuse, mis juhtub Taanimaal tegelikult, kui ootamatult sureb riigipea ja võimule tuleb tema vend, kes abiellub vastselt hukkunud venna naisega. Kuidas teha ohutuks Hamlet, kes uue riigipea, Hamleti onu arvates võimu ohustab? Eks ikka hullumajja toppides, nagu seda on tehtud ajaloos ja veel tänapäevalgi tehakse teatud riikides, et opositsioonist lahti saada.

Et juba eos võtta fookusesse Shakespeare`i draamateksti üks põhiküsimus, kas Hamlet on hull või mitte, leiab lavastuse tegevus aset Helsingöri vaimuhaiglas. Kes on need, kes Hamletit hullumajas ravivad? Kas haigla personal? Või hoopis need, kes Shakespeare`i draamatekstis on tema ema, armastatu, onu, sõbrad? Võib-olla mõlemad ...

Sellel avastusretkel teevad kaasa näitlejad Marek Nõmm, Romet Koser, Eneli Rimpel, Priit Tasane, Elis Ramst, Maarika Poolakese, Külliki Asu, Rita Saks ja Evelin Lagle. Lavastusele on originaalmuusika loonud Prantsuse helilooja Kalevi Uibo, näitlejate maskid on kujundanud ja valmistanud Mailiis Laur ning valguskujunduse seadnud Karolin Tamm.