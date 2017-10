Fotod ja video: punane kukk ajas kanad metsa ja jättis loomad lageda taeva alla

Nagu mõni hetk hiljem selgus, haukus Pontšik asja pärast. Nimelt märkasid lapsed, et puukuuri katus suitseb ja sellest lendab sädemeid. Ema jõudis mõnikümmend meetrit sõita, kui nägi lapsi kätega vehkimas ja karjumas. Sel ajal, kui lapsed üritasid omal jõul puukuuri kustutama hakata, helistas Marje Saksniit häirekeskusesse.

Turvakuuri talu, kus perekond Saksniit elab, asub parajas džunglis: Alam-Pedja looduskaitsealal Põltsamaa jõe ääres, kust lähima bussipeatuseni on umbes neli kilomeetrit. Esimesena jõudsid sündmuskohale koduses valves olevad Kolga-Jaani vabatahtlikud päästjad. Saksniit ütles, et tänu neile jäi ka elumaja tulest puutumata, sest mehed kastsid hoone veega üle. Lisaks tulid päästjad Viljandist ja Elvast ning kustutustööd kestsid südaööni.

Tuli tuuseldas elumajast kõigest kümmekonna meetri kaugusel asuvaid kõrvalhooneid armutult: maatasa põlesid kaks puukuuri koos puudega ning heinu täis küün, tuld võttis ka laudakatus. Sel hetkel olid pereema sõnul laudas ainult kanad, kelle nad sealt kiiresti välja loopisid. Osa pani metsa poole jooksu ja jäigi sinna. Lehmad, pull, hobune ja lambad olid õnneks karjas. Päästa tuli ka jäneseid, kelle puurid oli lauda välisseina küljes. Jäneste kodud läksid tuleroaks.

Marje Saksniit rääkis, et kuna nad elavad pärapõrgus, tekkiski esimene mure loomade pärast, kes nüüd lageda taeva alla jäid. «Meil on mets murdjaid täis: hundid, karud, ilvesed. Poiss sai kevadel alleel kolm korda karuga kokku,» rääkis ta.

Seetõttu kirjutas Saksniit varsti pärast päästjate lahkumist Facebooki postituse, milles palus inimestelt abi ehitusmaterjalide näol. Samas tunnistas ta, et ei oska isegi öelda, millist materjali ja mis mõõdus vaja oleks, sest temast endast nagunii ehitajat pole.

Pärast tulekahju paterdavad pardid ja haned ringi kilest ehitatud telgis, kus pererahvas hoidis enne kartulit. Kui ühest kasvuhoonest sai ajutine kodu kanakarjale, siis teise paigutati jänesed. Kõik loomad on pereema sõnul nende enda tarbeks. Üksi viit last kasvatav Marje Saksniit on töövõimetu ning seega on loomad ja linnud eluliselt olulised.

Esmaspäeva hommikul, kui Sakala sündmuskohale jõudis, saabus Kolga-Jaani vallast Vissuvere külast veoauto, millel olid jänesepuurid ja mõni ruumimeeter kuivi küttepuid. Autoroolis olev Ivar Laansalu ütles, et tema ema saatis teda, sest nad peavad ise ka jäneseid ja puurid olid olemas. Marje Saksniit lausus, et nüüd on jänestega muretu. Keegi Tartumaalt oli lubanud juba ka koerakuudi tuua.

Et tulle jäid kahe talve küttepuud, on Saksniit kütnud pliiti metsamärgade puudega, aga ütles, et tegelikult ei julge tuld pliidi alla tehagi, sest laupäevane põleng on haavad hinge jätnud.

Pool tundi hiljem tuli kohale Kolga-Jaani vallavanem Rivo Aren koos valla majandusjuhi Harry Andressoniga, et võtta lauda mõõdud ja hakata sellele uut katust organiseerima. Mõlemad mehed olid priitahtlike pritsimeestena platsis ka laupäeval. Rivo Aren ütles, et esimene vaatepilt polnud just meeldiv: katusest olid leegid väljas ja loomad mööda hoovi laiali.

Harry Andressoni sõnul oli kustutamisega raskusi, aga suureks abiks olid kohalikud mehed, kes metsaveotraktoritega põlevat heina tulekolletele ligipääsemiseks laiali tõstsid. Esialgsetel andmetel pääses tuli lahti puukuuri laelambi elektrisüsteemi rikkest.