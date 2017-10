Kontrolli oma helkurit mobiiltelefoniga

If Kindlustuse isikukahjude grupijuhi Kadri Puna sõnul aitavad helkurid päästa elusid, nad on jalakäijale pimedal ajal kohustuslikud nii sõidu- kui ka kõnniteel, sõltumata ilmastikuoludest ja tänavavalgustusest.

«Liikluses viga saanud isikute puhul näeme ikka, et jalakäija ei kasutanud lihtsaimat turvavarustust helkurit. Tuletame meelde, et pimedal ajal on jalakäijale helkuri kandmine kohustuslik, see peab olema nähtav igast suunast ja soovituslikult paiknema paremal küljel põlve kõrgusel. Tänapäeval saab end liikluses nähtavamaks muuta teistegi moodsate lahendustega, näiteks helkurlõnga ja -pihustite abil,» kõneles Kadri Puna.

Et kummutada levinud eksiarvamusi ja et suurendada teadlikkust helkurite vajalikkusest, toob If Kindlustus välja kolm huvitavat fakti.

Helkur kulub

Helkur kulub ja aastaid kasutusel olnud helkur ei peegelda valgust enam sama hästi nagu uus. Riietele õmmeldud helkurribad kuluvad kasutamise käigus ja pesumasinaga pestes. Helkuri peegeldavat toimet saab aga kergesti kontrollida: võta mobiiltelefon ja tee riietest välguga foto. Kui helkuri kohad ei ole selgelt eristatavad, siis ei peegelda helkur enam korralikult.

Ka valgustatud tänaval on vaja helkurit

Sügisel ja talvel juhtub liiklusõnnetusi ka valgustatud linnatänavail, sest tänavavalgustus ei muuda ümbrust sama nähtavaks nagu päevasel ajal. Autojuhi jaoks halvendavad nähtavust ka vihm ja märjalt asfaldilt peegelduvad auto- ja tänavatuled ning puude ja põõsaste varjud. Vihmaga võib jalakäija nähtavus olla sama vähene nagu kuiva ilmaga valgustamata teedel.

Erksavärvilised riided ei ole autojuhile pimedas paremini näha

Erksad värvid on päeval hästi nähtavad, sest need eristuvad taustast. Pimedal ajal ei ole aga riiete värvusel suurt tähtsust, sest siis on kõik värvid halvasti näha. Helkur peegeldab tagasi sõiduki tulede valgust ja muudab seega jalakäija pimedas nähtavaks. Lähituledega sõites märkab autojuht helkurita jalakäijat alles 40-50 meetri kauguselt. Helkuriga jalakäijat on autojuhil võimalik märgata aga juba seitse korda kaugemalt ehk ligi 350 meetri kauguselt.