Loe Viljandi valimisnimekirjade programme!

EESTI KESKERAKONNA SEISUKOHAD JA TEGEVUSKAVA VILJANDI LINNA ARENGUKS 2017–2021

Käes on Eesti soe suvi, ees värviküllane sügis looduses ning kirev külvamise aeg poliitikas. 15. oktoobril kutsume ja ootame Sind taas valimiskastide juurde. See on aeg, mil tehakse kokkuvõtteid ja antakse hinnanguid seni tehtule. Meil on hea meel öelda, et Eesti Keskerakonna antud lubadused ja kavad Viljandi arendamiseks läbi aastate, soovid linna tuleviku kohta, on kas tehtud teoks, töös või viidud sisse Viljandi linna arengukavasse aastateks 2016–2021. Jah, paraku on ka asju, mille eest tuleb veel jätkuvalt võidelda, mille eest kindlasti seisame.

Keskerakond on ikka aktiivselt osalenud Viljandi elu suunamises. Seitseteist aastat, aastatel 1996 kuni 2013 hoidsime järjepidevalt kätt linna arengu pulsil erinevatesse koalitsioonidesse kuuludes. Viimase tööperioodi oleme olnud konstruktiivses opositsioonis. Tegusid teevad ikka inimesed. Keskerakonna fraktsioon Viljandi linnavolikogus on alati töine. Kõigi nende aastate jooksul on meie Viljandi linna pilt tundmatuseni muutunud. Ka väga palju meie 2013. aasta sügisel üheskoos kavandatust on viidud ellu või ellu viimisel. TEHTUD ON NII MÕNDAGI! Oleme kogu aeg seisnud linna iseseisva omavalitsusena, tugeva maakonnakeskusena jätkamise eest. Meie erinevad püüdlused, tegevused, sammud on olnud tulemuslikud. 734 aastane hansalinn on ka tulevase, nelja omavalitsusega maakonna iseseisev keskus. Saavutasime tasuta bussisõidu eakatele. Kahjuks viisid IRL ja Reformierakond siin sisse suhteliselt arusaamatud piirangud. Oleme esitanud koolilastele tasuta sõitu võimaldava volikogu määruse eelnõu, see on menetluses. Valitavas volikogus viime ta ellu. Olime Männimäe tööstuspiirkonnas Reinu tee ja Reinu tee läbimurde ringteele rajamise päris alguses idee väljakäija ning hiljem ehitamise juures. Korda on saanud hulga kõnniteid ja kergliiklusteid. Nüüd räägivad neist kõik. Siin peame liikuma edasi veelgi jõulisemalt. Muutsime tolmuvabaks Metalli tänava, panime valgustuse, nüüd on sellest saanud korralik tänav. Männimäe laste mänguväljak on laste poolt omaks võetud, aktiivses kasutuses. Raha tuli Keskerakonna ja Reformierakonna nn katuserahadest, lisa linnalt. Hiie tänava männikut läbiv rolleriraja lõik sai valgustuse tänu meie saadikurühma aktiivsele ja nõudlikule tegevusele linnavolikogus. Meil on väga hea meel mitme korrusmaja välisilme uuenemisest ja energiat säästvamaks soojustamisest. Me täname ja tunnustame selliseid korteriühistuid ja nende juhte.

AGA TEHA ON VEEL PALJU! Ees ootavad uued vajadused, uued väljakutsed! Meie taotlused ning astutavad sammud on kirjas Eesti Keskerakonna seisukohtades ja tegevuskavas Viljandi linna arenguks 2017–2021. Eesti Keskerakonna nimekirjas kandideerib Viljandi linnavolikogusse üle selle koosseisu jagu tublisid viljandlasi, kelle südameasjaks on Viljandi areng ja tulevik. Meil on meeskond, kellega kavandatu teoks teha. Me austame ja hoiame põlvkondade sidet. Viljandil on potentsiaali! Ühiselt ja üheskoos kõigi viljandlastega suudame palju! Nii on Viljandi linna tulevik kindel!

Me oleme solidaarsed kõigi linlastega! Meie hoolime igaühest ja seisame igaühe eest! Vali Eesti Keskerakond! Teised lubavad, MEIE TEEME!