​Täna möödub 15 aastat päevast, mil Sakala kirjutas esimest korda suurejoonelisest plaanist rajada Viljandisse veekeskus. Sellest ajast alates on ajalehes juttu olnud üheksast ideest, kuhu on ettevõtjad või linn selle asukohta kavandanud. Praegu on seis selline, et olemas on linna ja valla loodud aktsiaselts Viljandi Veekeskus, kuid asukohta pole endiselt otsustatud, rääkimata sellest, et oleks teada, millal keskus valmida võiks.