Maavalitsuse koridoris on «Lilleaed»

Fotoring on varem näituse kohta oma kodulehel kirjutanud järgmist. «Et iga inimene näeb pilti erinevalt, siis otsustasime, et kutsume piltidest valikut tegema ja neile hinnangut andma kellegi, kes ei tegele iga päev fotograafiaga, aga on saanud sellekohase hariduse,» on kodulehel kirjas. Nõus valikut tegema oli ühe maakonna kooli botaanikaõpetaja.

Lilleaias võtsid jalutuskäigu ette Kaja Tammesalu, Õie Pak, Siim Luhtoja, Georg Tamul, Raul Kukk, Madis-Siim Kull ja Meelis Heli.