Kino jätkab tippude kontserte

Kolmapäeval, 11. oktoobril on kõik oodatud vaatama maailmakuulsa rokk- ja grungeansambli Pearl Jam kontsertfilmi «Pearl Jam: Let`s Play Two», milles dokumenteeritakse Pearl Jami legendaarseid Wrigley Fieldi staadioni kontserte. Et Chicago on bändi ninamehe Eddie Vedderi kodulinn, on Pearl Jamil tekkinud linna, pesapalliklubiga Chicago Cubs ja Wrigley Fieldi staadioniga suhe, millele ei leidu spordi- ja muusikamaailmas sarnast. Kontsertfilmis lahatakse seda suhet ning kõlab hulk palasid ansambli veerandsajast tegutsemisaastast.

Maailma tuntuima filmimuusika helilooja Hans Zimmeri kontsertfilm «Hans Zimmer: Live in Prague» linastub Viljandis 23. oktoobril. Hans Zimmer on andnud suure osa kinomaailma edukamate lugude loomisesse alustades «Kariibi mere piraatidest» «Lõvikuningani» ja «Pimeduse rüütlist» «Alguseni». Legendaarne helilooja on töötanud koos selliste hinnatud režissööridega nagu Ridley Scott, Michael Bay ja Christopher Nolan, kellega tehti viimati koostööd selle suve suurteosega «Dunkirk». Kontsertfilm pakub kinofännidele ja Zimmeri muusika austajatele suurepärase võimaluse näha meistrit töötamas, selle saateks on murranguline valgusetendus, rabavad visuaalsed efektid ja kõrgetasemeline heli.

26. oktoobril jõuab ekraanile Avicii «True Stories», mis räägib hinnatud EDM-i staari teekonnast tõestisündinud lugude kaudu. Kauaoodatud filmis jälgitakse tipp-DJ elu varasest east edetabelite tippudesse küündinud ülemaailmsete raadiohittideni ja räägitakse tema probleemidest füüsilise ja vaimse tervisega. Eelmisel aastal teatas Grammy auhinnale esitatud produtsent, laulukirjutaja ja artist Avicii, et lõpetab tuuridel käimise. Film toob vaatajateni ka Avicii viimase, eelmise aasta augustis Ibizal antud kontserdi.