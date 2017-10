Karl Toom rõõmustab korras tervise ja väravate üle

«Olime juba seitsme väravaga peal, tõmbasime tempo alla ja vist arvasime, et mäng on võidetud,» kirjeldas Toom.

Viljandi käsipallikasvandik kõneles alaliidu pressiteenistuse vahendusel, et viimase kahe kaotuse puhul andis meeskond käest selge eduseisu. «Ei teagi, võib-olla on tegu ka pingetega, sest meilt oodatakse kohta esikolmikus, paremal juhul teise Bundesligasse tagasitõusmist,» kõneles ta.

Mullu Saksamaale siirdunud Toom pidi peaaegu terve hooaja vigastuste tõttu vahele jätma ja langes Neuhauseniga kolmandasse liigasse. «Vahe pole suur, aga muidugi on teine Bundesliga palju professionaalsem ning stabiilsem. Kolmandas liigas on üle 60 klubi, esimene ots saaks kindlasti aste kõrgemal hakkama. Samas on tsoonide tõttu sel hooajal palju vähem reisimist,» selgitas Toom.

Viljandi käsipallikasvandik on seni viie mänguga visanud 18 väravat. «Laupäeval mängisin peaaegu 50 minutit, aga vahel ei saa üldse platsile. Uue peatreeneri valikud mängitamisel ja vahetuste tegemisel panevad siin paljusid imestama. Mänguajaga kaasnevad väravadki, aga tähtsam on, et tervis korras ja saan täie jõuga mängida,» kõneles Eesti koondise vasaksisemine.

Aste kõrgemal, teises Bundesligas teenis punkti viljandlase Karl Roosna koduklubi TUSEM Essen, mängides läinud teisipäeval 25:25 viiki mullu kõrgliigas esinenud HSC 2000 Coburgiga. Pühapäeval jäi Esseni meeskond 30:31 alla Dessau-Rosslauer HV-le. Karl Roosna andis selles kohtumises ühe resultatiivse söödu. TUSEM on endiselt 17. kohal, punkt ja kaks kohta tagapool on Janar Mägi meeskond EHV Aue.