Avanes konkurentsivõime tugevdamise toetuse taotlusvoor

«Toetusmeetme eesmärk on kasvatada majandus- ja ettevõtlusaktiivsust ning tööhõivet väljaspool Tallinna ja Tartut. Toetame funktsionaalse linnaruumi loomist, et see oleks atraktiivne nii kohalikele inimestele kui ka ettevõtjatele,» ütles riigihalduse minister Jaak Aab.

Toetuse abiga saab teha investeeringuid, et arendada sihtkoha eripära rõhutavaid turismiatraktsioone, rajada ettevõtlusele vajalikku avalikku tugitaristut tööstus- ja ettevõtlusalade juurde, arendada välja inkubatsiooni- ja tootearendusvõimalusi, muuta linnakeskuse avalikku ruumi ettevõtlusele atraktiivsemaks ning arendada keskuste ja tagamaa vahelisi ühendusi, nagu ühistransport ja kergliiklusteed. Arendatavate projektide eelvaliku tegid maakonnad ning investeeringute toetust saab taotlema tulla nendele objektidele, mis on vastava maakonna tegevuskavas.

Taotluste esitamise tähtaeg on 31. jaanuar.

Teine taotlusvoor on ühtlasi viimane voor, mille käigus on võimalik piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetmesse taotlusi esitada. Teisele taotlusvoorule järgneb üle-eestiline reservprojektide voor. Sellesse pääseb igast maakonnast kolm kõige kõrgema positiivse hinde saanud taotlust, mis maakonna eelarvevahendite lõppemise tõttu ei saanud teisest taotlusvoorust toetust.

Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetust kaasrahastavad Euroopa Regionaalarengu Fond ja Euroopa Liit.