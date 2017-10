Viljandis tähistati etnomuusikutest rääkiva saatesarja algust

Reede õhtul enne etnomuusika auhindade Etnokulp jagamist Viljandi pärimusmuusika aidas peetud tähistamisel sai näha sarja katkendeid ja kergitati saladuseloori, milliseid muusikuid teleekraanilt näha saab. Kohal olid saate tegijad, režissöör Kertu Köösel, operaator Madis Reimund ja produtsent Kadi-Katarina Priske.

""Pärimuzoon" on värskelt valminud saatesari, kus ei puhuta ürikutelt tolmu ega silitata kinnastega museaale, vaid kohtutakse Eesti tuntud pärimusmuusikutega nende igapäevases keskkonnas, on selleks kas klassi- või prooviruum, tavaline tööpäev, hetked kontserdi eel ja pärast," on kirjeldanud Kadi-Katarina Priske.

Saatesarjas saavad televaatajatele lähedasemaks muusikud nagu Sandra Vabarna, Eeva Talsi, Meisterjaan, Ramo Teder (Pastacas), Meelika Hainsoo ning paljud teised pärimusmuusikud ja ansamblid.

Esimene saade on ETV2 eetris 9. oktoobril kell 19.30. Sari on kaheksaosaline.