Teisipäev, 10. oktoober

Viljandimaa tarbijakaitse ühingu teabepäev on 10. oktoobril kell 12 aadressil Lääne tänav 2, Viljandi.

Pensionäride klubi +65 saab kokku 10. oktoobril kell 13 Sakala keskuses. Talinna tänav 5, Viljandi.

Vanaisade klubi kohvilaud on 10. oktoobril kell 13 aadressil Eha tänav 4. Ootame uusi liikmeid. Info tel 526 4367.

Veinibaaris Mulks kell 17 aperitivo. Posti tänav 18, Viljandi.

Ugala teatris kell 19 "Emadepäev". Vaksali tänav 7, Viljandi.

Pärimusmuusika aidas 10. oktoobril kell 19 Merje Kägu septett «Kui vaikus laotub» (Eesti-Belgia-Brasiilia-Hispaania-Rootsi-Soome). Tasuja puiestee 6, Viljandi.

Centrumi kinos kell 12.15 "My Little Pony: Minu väike poni. Film", kell 12.20 "Tagasi kodus", kell 14.30 "Elumärgid", kell 15.10 "Blade Runner 2049", kell 16.50 "My Little Pony: Minu väike poni. Film", kell 18.30 "Blade Runner 2049", kell 19.00 "Tagasi kodus", kell 21.15 "Minu näoga onu", kell 21.50 "Kingsman: Kuldne ring". Tallinna tänav 22, Viljandi.

NÄITUSED

Kondase keskuses 15. oktoobrini «Viljandi motiiv klassikalises kunstis». Käsitöömeister Valve Alamaa juubelile pühendatud näitusesarja teine näitus 12. oktoobrini. Kuni 29. oktoobrini Iraani kunstniku Mohammad Barrangi Fashtami värvilised kivitrükid. Püsinäitus kooliõpetaja ja maalikunstniku Paul Kondase (1900–1985) maalidest, mis kuuluvad Viljandi muuseumi kogusse. Pikk tänav 8, Viljandi.

Linnagaleriis 19. oktoobrini Viljandi huvikooli kunstiringi aastanäitus «Käe ja hingega». Avatud kella 10-19. Tallinna tänav 11/1, Viljandi.

Suure-Jaani külalistemajas 25. oktoobrini arhitekti ja akvarellisti Toomas Reinu valitud akvarellid. Avatud esmaspäevast reedeni kella 8-18, laupäeviti kella 10-20, pühapäeviti suletud. Näitust saab näha ettetellimisel telefonil 5305 8600. Ilmatari tänav 3.

Viljandi muuseumis 18. novembrini näitus Lilian Härmi maaliloomingust. Kunstniku 90. sünnipäevale pühendatud näitusel eksponeeritakse akvarelle, pastelle ja õlimaale muuseumi kogust. Laidoneri plats 10.

Karksi valla kultuurikeskuse sinises saalis Lii Laande loomingu näitus ja teise korruse fuajees fotonäitus «Samm sassis 10». Viljandi maantee 1, Karksi-Nuia.

Kõpu külastuskeskuses Mihkel Eesmäe õlimaalide näitus «Viljandi- ja Pärnumaa maastikud» ning Anneli Palo fotonäitus loodusest. Tipu maantee 1.

Viljandi gümnaasiumis püsinäitus keskhariduse andmisest Viljandis. Hariduse tänav 2.