Galerii: poe avamisele saabunud Oleg Gross maandus kopteriga Mulgi Marketi katusel

Nagu Gross ütles, oli täna esimene kord, mil ta keskuse katusele maanduda sai, sest seni maandumisvõimalust ei olnud. «Maja peremees lubas selle korraldada ja nüüd see ka avanes. Katust pidi maandumiseks tugevdama.»

Päris kaupa vedada Gross kopteriga siiski ei plaani, aga külas lubas ta sedaviisi edaspidigi käia. «Siia peaks kullapoe tegema, siis kannataks kopteriga kaupa ka vedada,» lausus ta naerdes.

Rahvas oli poe avamist ootama tulnud juba paarkümmend minutit enne kella 10 ning pikk järjekord väravate taga püsis ka siis, kui pood oli juba avatud, sest nii paljudele uudistajatele ostukorve ei jätkunud.

Kõige rohkem võis ostukorvis näha suhkrut ja lihakaupa. Suhkru kilohind Grossi poes on 59 senti ja pakke laoti ostukorvi plokkide viisi.

Uues kaupluses oma esimese ostu sooritanud Eero Pedak ütles, et tema ei ole Grossi Toidukaupades esimest korda, sest käib Võrus selles poes üsna tihti. «Tulin suhkru järele ja jäätis juhtus ka ostukorvi,» märkis ta. «Maksimarketis on sama jäätis 39 senti, aga siin 28 senti.»

Pedak rääkis, et aeg-ajalt tasub Grossi poes ikka käia ja allahindlustel pilk peal hoida. «Kõige kasulikum on aga muidugi Lätis poes käia,» lisas ta naerdes.

Oleg Gross nentis, et eks päeva lõpus ole näha, kui suur rahva huvi on. «Hästi näeme me seda, kuidas rahvas meid vastu võtab, aga kuu aja pärast, sest hindadega me tulime küll enda teada siin vägagi vastu. Häbenemata ütlen, et põhitooted on siin alla soetushinna.»

Gross tõdes, et Viljandis on konkurents väga tugev ning seetõttu üritab ettevõte nii kuis võimalik konkurentsis püsida. Oma poe peamiseks trumbiks peab omanik eestimaisust. «Siga kuni lõpuks valmistooteni on meil oma ahelast. Me võime tõesti öelda, et meil on eestimaine toodang. Muidugi on meil ka importlihatooteid, ilma selleta ei saa.»

Põhiliseks avamisüllatuseks nimetas Gross põhitoodete väga soodsaid hindu. «Inimestele läheb korda, kui nad saavad oma ostukorvi võimalikult madala hinnaga. Avamissoodustus kestab meil kuu aega ja püüame edaspidi ka konkurentsi pakkuda. Usun, et suudame ühe poega siin Viljandis segadust tekitada.»