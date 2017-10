Kaitseväelaste toidurahasummat suurendatakse

Luige sõnul peituvad toidurahasummade suurendamise peamised põhjused toiduainete kallinemises ning eesmärgis tagada kaitseväelastele kvaliteetne, mitmekülgne ja tänapäevane toitlustus.

«Päevamäärad kehtestati viis aastat tagasi. Tänaseks on muutunud nii toiduainete hinnad kui ka toitlustamise põhimõtted. Seetõttu peame kaitseväelaste toitlustamist ajakohastama,» selgitas ta.

Ajateenijate toiduraha kasvab 5,55 eurolt 7,55 eurole päevas. Välitoitlustuse (seda saavad lisaks ajateenijatele ka tegevväelased ja reservväelased) päevaraha määra tõstetakse 35 protsendilt 70 protsendile.

Kaitsevägi on üle minemas lahtiselt toidult toitlustustoorainepakkidele, millest valmistatakse sööki õues väliköökides. Eelpakendatud jao toidupakid on kallid, kuid säilivad kauem ning on ühtselt jaotatavad kõikidele kaitseväe teenistujatele.

Tõusnud on ka väliõppusel sisseostetava toitlustusteenuse hinnad.

Kaitseväeteenistuse seaduse alusel muutuvaid määrusi hakatakse rakendama tagasiulatuvalt alates käesoleva aasta 25. septembrist.

Muudatusega kaasnev lisakulu 0,3 miljonit eurot aastas on planeeritud kaitseväe eelarvesse.