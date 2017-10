Ragnar Klavani ja Liverpooli mängusärkide oksjon aitab head teha

Eesti jalgpalli liidu (EJL) ja SOS Lasteküla hea tahte saadiku Ragnar Klavani korraldataval oksjonil on saadaval kolm väga väärtuslikku särki: Klavani enda Liverpooli mängusärk koos autogrammiga, Liverpooli ründaja Philippe Coutinho mängusärk koos autogrammiga ning Liverpooli särk koos kõigi mängijate autogrammidega.

Seni on enim pakutud Ragnar Klavani mängusärgi eest: neljapäeva õhtuks oli selle hind 510 eurot.

Osta.ee keskkonnas on oksjon avatud 8. oktoobril kella 12-ni. Oksjoni tulu annetatakse SOS Lastekülale. Iga särgi ostja saab tasuta kaasa kaks Betsafe Tähtede klubi pääset 10. oktoobril A. Le Coq Arenal peetavale Eesti ning Bosnia ja Hertsegoviina valikmängule. Särgid annab oksjoni võitjatele kätte Ragnar Klavan isiklikult.

«Suur aitäh kõikidele, kes on juba oksjonist osa võtnud! Mul on hea meel näha, et 1000 euro piir sai ületatud. Kutsun häid inimesi osalema, et saaksime SOS Lasteküla veelgi enam toetada,» lausus Eesti koondise kapten Ragnar Klavan.