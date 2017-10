Kuidas Järva mehed vallamaja otsisid

Loomulikult on jutt ruutkilomeetritest, mitte rahvaarvust. Paidelased võivad tulevikus pealinnas käies uhkustada, et meie linn on Tallinnast kolm korda suurem. Samas tuleb tunnistada, et elanikke on kõigest 11 000.

«Hiidlinna» tekkimise juures suuremaid probleeme ei olnud ja küllap pakkus kohalikele kõige rohkem närvikõdi möödunud aasta lõpus korraldatud elanike registreerimise kampaania, kus kõigi tulevaste linnakodanike vahel läks loosi uus sõiduauto. Tegelikult läks auto hoopis ühele Harjumaa mehele, kes on jäänud lihtsalt siia registrisse.

Suuremat pinget ei pakkunud ka Türi valla kasvamine Väätsa ja Käru valla abiga. Väätsa valla Reopalu küla elanikud avaldasid soovi liituda kiviviske kaugusel asuva Paide linnaga. Neile tehti aga kiiresti selgeks, et Väätsa liitub Türi vallaga tervikuna, sest muidu ei täitu 11 000 elaniku piir ja jäädakse riigi poole miljoni euro suurusest preemiast ilma. Reopalu elanikud said lubaduse, et tulevikus võivad nad Paidega liitumise teema uuesti üles tõsta.

JÄRVAMAAL ASUVAD aga veel Albu, Ambla, Imavere, Järva-Jaani, Koeru, Koigi ja Kareda vald ning nüüd läheb lugu põnevamaks ja keerulisemaks.

Kui oli selge, et haldusreformist seekord pääsu pole, tegid vallajuhid Aravetel ühise saunapeo. Vabas õhkkonnas jõudsid poliitikud kiiresti järeldusele, et väikestele maavaldadele on kõige kasulikum leivad ühte kappi panna. Koole, kultuurimaju ja lasteaedu kinni ei pane ning elu läheb põhimõtteliselt vanaviisi edasi, oli vallajuhtide plaan.

Kõik said aga aru, et suurimaks komistuskiviks selle ühinemise juures võib saada keskuse valik. Järvamaa tõmbekeskus on Paide. Võib veel rääkida Türist ning teatud äärealadel isegi naabermaakondades asuvatest Tapast ja Põltsamaast. Neil seitsmel vallal pole aga välja käia ühtki suurt asulat, kuhu naabritelgi poodi, kõrtsi või kirikusse asja oleks.

Nupukad vallavanemad hakkasid seetõttu rääkima, et keskust polegi vaja. Kõik vallamajad tegutsevad edasi ja rahvas käigu poes, kus tahab. Ometigi tuli tunnistada, et pärast valimisi peab üks seitsmest vallamajast saama selleks kõige tähtsamaks, kus asub vallavanema kabinet.

Algul prooviti vältida sõna «vallamaja» ja selle asemel kasutati mõistet «valla juriidiline aadress». Hunti võib ju aga hallivatimeheks või võsavillemiks kutsuda, hundiks jääb ta ikka. Probleem ei kadunud kuhugi.

KÜLLAP VÕTSID kohalikud poliitikud õppust Euroopa Liidust. Teadupärast pesitseb euroametnike armee just seetõttu Brüsselis, et prantslased poleks kunagi alla neelanud mõtet muuta Berliin Euroopa Liidu pealinnaks ja samamoodi on sakslastele vastuvõetamatu mõte Pariisist kui Euroopa pealinnast. Mingu see tiitel siis juba väikesele Belgiale.

Kuigi liitumist plaaniva seitsme valla peale polnud ühtegi asulat, mis kuidagigi linna mõõtu välja annaks, on Aravete, Koeru ja Järva-Jaani teistest natuke suuremad ning külaks neid kuidagi nimetada ei kõlba. Et suuremad vallad tülli ei pööraks, lepitigi algul kokku, et vallamaja tuleb kõige väiksemasse, Kareda valda sealsesse Peetri alevikku.