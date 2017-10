Üks kolmest väärikast tunnustusest tuleb Viljandisse

Tänavusele konkursile laekus ettepanekuid kogu Eestist ja žürii otsustas mitmes kategoorias välja anda rohkem kui ühe tunnustuse. Kategoorias «Tegu eakale» välja antud kolmest tunnustusest tuleb üks Viljandisse. Selle saavad Epp Johani ja Vally-Reet Järs, kes on Viljandi aktiivsete seltsiliste grupi koordinaatorid ja tegutsevad isikliku abistajana. Nad on Viljandi haigla rakkerühmas Viljandi maanaiste ühenduse esindajad. Epp Johani annab oma kogemusi edasi mittetulundusühingu Teeme juhina. Koos osalevad nad «Seltsilise teenuse arendusprojektis», mille eesmärk on lahendada maapiirkonnas sotsiaalset tõrjutust.

Kahepäevast festivali korraldavad ajakiri 60+ ja mittetulundusühing Eakate Festival.

Festivaliuudised on kodulehel www.60plussfestival.ee.