Põlva Serviti hävitas meistriliigas Viljandi 21 väravaga

Oodatud põnevuslahingut Mesikäpa hallis ei tulnud, sest Serviti rebis end kiirelt konkurendist lahti, asudes 4:0 eduseisu. Esimese viie ja poole minutiga tegi Serviti viis kiirrünnakut ja vaid Viljandi väravavahi Rasmus Otsa kaks tõrjet hoidsid seisu veidi viisakamana. Võõrustajad jätkasid siiski sama hooga ja avapoolaja lõpuks kasvatasid edu juba kahekohaliseks – 17:5!

Viljandi pidi Põlvasse sõitma kolme põhimeheta, sest erinevatel põhjustel puudusid Kristo Järve, Mark Lõpp ja Mikk Varik ning lisaks sai meistriliiga parim snaiper Robert Lõpp vaid veidi mänguaega, kuna polnud paranenud nädalavahetusel Balti liigas saadud vigastusest.

Mulgid ei saanud hakkama laupäevaseks Euro karikasarja mänguks valmistuva Serviti kiire rünnaku ja agressiivse kaitsega. «Alustasime tõeliselt kehvasti, Serviti sundis meid lahendustele, mida poleks tohtinud teha. Puuduvaid mängijaid kindlasti vabanduseks ei taha tuua, aga see pole muidugi meie tase, mida tahame näidata,» tunnistas Viljandi peatreener Marko Koks.

Teisel poolajal vahetas Serviti välja kogu põhikoosseisu, ent mängupilt sellest ei muutunud. Põlvalaste võidunumbrid olid lõpuks 33:12 ja käe said valgeks tosin väljakumängijat. Neist tabasid Hendrik Varul, Henri Sillaste ja Siivo Sokk neli korda. Viljandi poolel jäi Raiko Roosna arvele kolm väravat.

Serviti peatreener Kalmer Musting ootas loomulikult tugevamat vastupanu. «Oli näha, et Viljandi on pärast rasket Balti liiga nädalavahetust räsitud ja meie omakorda timmime vormi euromänguks. Meie jaoks oli algusest peale lihtne, kõik mehed said mängida, ent muidugi oleks enne laupäeva soovinud kõvemat peaproovi,» sõnas Musting.