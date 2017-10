Neljapäeval algab kohalike valimiste eelhääletamine ja e-hääletamine

Elektrooniline hääletamine algab kell 9, kell 12 avatakse maakonnakeskuste jaoskonnad. Kõik 557 valimisjaoskonda ootavad eelhääletajaid esmaspäevast, teatas valimisteenistuse pressiesindaja kolmapäeval.

Ööpäev läbi kestev elektrooniline hääletamine algab 5. oktoobril kell 9 ja lõpeb 11. oktoobril kell 18. Elektrooniliseks hääletamiseks tuleb minna aadressile www.valimised.ee, vaja on internetiühendusega arvutit ning isiku tuvastamiseks ID-kaarti või mobiil-ID-d ja PIN-koode. Nutiseadmega hääletada ei saa, küll aga saab sellega kontrollida hääle kohalejõudmist.

«Soovi korral saab interneti teel antud häält muuta, hääletades nimetatud ajavahemikul uuesti elektrooniliselt või eelhääletamise päevadel valimisjaoskonnas. Oluline on aga meeles pidada, et valimispäeval, 15. oktoobril häält enam muuta ei saa,» rõhutas riigi valimisteenistuse juht Priit Vinkel.

Maakonnakeskustes saab hääletada 5.–8. oktoobrini kella 12–20. «Maakonnakeskuses saavad hääletada kõik, sõltumata inimese registrijärgsest elukohast. Igas keskuses on avatud vähemalt üks valimisjaoskond, Tallinnas on neid üheksa ja Tartus kuus,» sõnas Vinkel. Mõlema suurema linna jaoskonnad asuvad kaubanduskeskustes, et inimesel oleks võimalikult mugav oma valikut teha. Maakonnakeskuste jaoskondade kohta saab infot nii www.valimised.ee veebilehelt kui ka kaardirakenduse kaudu aadressilt valimised.rahvastikuregister.ee.

Eelhääletamine kõigis 557 valimisjaoskonnas kestab 9.–11. oktoobrini. Sel perioodil saab hääletada nii elukohajärgses valimisjaoskonnas kui ka väljaspool elukohta hääletamist korraldavas jaoskonnas.

Valimispäeval, 15. oktoobril saab hääletada vaid oma elukohajärgses valimisjaoskonnas.

Terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse korral on võimalik taotleda ka kodus hääletamist. Selleks tuleb esitada varem kirjalik taotlus või tellida hääletamiskast koju telefoni teel valimispäeval kella 9–14.

Kohaliku omavalitsuse volikogu valib 79 omavalitsust. Kokku kandideerib 11 804 inimest.