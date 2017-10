Ettevõtlusõpetus peab saama baashariduse osaks

KÄTTE ON JÕUDNUD oktoober, mis toob koolidesse ettevõtlusnädala. Sellega seoses on paslik mõelda ja rääkida ettevõtlusõppest kui võimalikust baashariduse komponendist.

Mul on olnud rõõm saada osa ettevõtlusõpetusest alates selle esimestest aastatest värskelt taasiseseisvunud Eesti Vabariigis. Juhtus, et just 1991. aastal vahetasin kooli ning lisaks värskele värvile ja uuele mööblile puutusin viiendas klassis esimest korda kokku õppeainega, mille nimetus oli majandusõpetus.

Aine, mida vanemad ja vanavanemad seostasid ennekõike plaanimajanduse ja rahanduse kuiva teooriaga, oli vabariigi taassünniga saanud hoopis uue ilme. Igavate numbrite asemel hakkasime koos õpetajaga metoodiliselt unistama oma ettevõtte loomisest, mängides paberil läbi nii mõnegi ulmelise äriplaani. Nendes tundides jäi harva midagi kodus õppida, sest kogu programm sai põnevusega juba koolitunnis ära tehtud.

Junior Achievement Eesti programmi põhjal üles ehitatud ettevõtlusõppe kulminatsioon oli loomulikult õpilasfirma loomine (meie klass pidas kolm kuud kooli kohvikut), mis andis esimese kokkupuute praktilise ettevõtlusega.

Võimalik, et kõik koolikaaslased ei jaganud vaimustust ettevõtlusõppe vastu, kuid gümnaasiumi majandusklassi õppima asudes olin vähemalt mina oma tulevikuplaanides kindel.

NÜÜDSEKS OLEN olnud juba 17 aastat ettevõtja ja rohketest katsumustest hoolimata olen valitud teekonnaga väga rahul. Leian, et lapsevanemana on mul kohustus panustada sellesse, et ka minu lapsed saaksid tulevikus oma valikutega rahul olla.

Minu vanema poja klassijuhataja kutsus mind mõne aasta eest «Tagasi kooli» programmi ettevõtmiste ajal esimese klassi lastele oma tööst rääkima. Mõtlesin pikalt, mis töö see ettevõtja töö täpselt on ja kuidas seda nii noortele lihtsalt mõistetavaks teha. Lõpuks kujunes tund selliseks, et pärast kiiret sissejuhatust mängisime lastega läbi vahvlikohviku idee. Minu suureks rõõmuks ja üllatuseks said esimese klassi õpilased teemale kohe pihta ning aina kasvava entusiasmiga sündis 30 minuti jooksul tahvlile ka äriplaan.

Sain nendest noortest suurt innustust ja juba järgmisel aastal võtsin vastu Tabasalu ühisgümnaasiumi ettevõtluse õpetaja kutse hakata ühe minifirma mentoriks. Noored tüdrukud olid usinad ja neil läks väga hästi. Kreeme tootev minifirma J.B.A.A. tunnistati samal aastal Eesti parimaks minifirmaks. Aasta hiljem sain mentoriks juba kolmele õpilasfirmale, kellest edukaim oli talukaupu vahendanud õpilasfirma Sibis, mis õpilasfirmade finaalis jäi napilt esikolmikust välja.

Oli suur rõõm näha nende noorte silmis sära, mille tõi neile üks koolis õpetatav aine. Nende toredate ettevõtlike noortega suhtlen seniajani ning elan innukalt kaasa nende uutele ettevõtmistele.

PRAEGUSED KOOLINOORED on väga erinevad nendest, kes alustasid õpinguid Nõukogude Liidu ajal. Tänapäeva laste maailm on juba varases nooruses palju avatum ning nad elavad sünnist saati keskkonnas, mida tasakaalustavad ja juhivad nõudlus ja pakkumine. Veelgi tähtsam on aga see, et nad usuvad: kõik on võimalik ning piiranguteks on vaid nende enda kujutlusvõime ja kindel tahtmine. See on uskumus, mida tuleb innustada, ning see on ka platvorm, mis sobib suurepäraselt kokku ettevõtlusõppega.