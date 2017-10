Enne valimisi jõutakse Viljandimaal avada nii töötav lasteaed kui pooleli olev purskkaev

10. oktoobril ehk viis päeva enne valimisi aset leidva Ramsi lasteaia hoone avatseremooniaks valmistuva Viljandi valla juht Ene Saar selgitas, et ehkki lastele avati maja 1. augustil, polnud see toona viimseni valmis.

«Seal oli teha veel töid, mis ei takistanud maja käikuvõtmist, kuid mille tõttu ei saanud seda ametlikult avada,» rääkis Saar. Ta tõi välja, et paigaldamist vajasid päikesepaneelid ja küttetorud. Praeguseks on jõutud vallavanema sõnul nii kaugele, et puudu on üksnes trassidepealne haljastus, mille tegemiseks peab laskma pinnasel kõigepealt vajuda.

Igapäevane töö

Küsimusele, kas lasteaia avamise kuupäev on kuidagi valimistest mõjutatud, vastas Ene Saar pikemalt mõtlemata eitavalt.

«Ükski arukas inimene ei seosta neid. Me teeme oma igapäevast tööd. Selle eest me iga kuu palka saamegi,» kõneles vallavanem. Ta lisas, et vald nägi juba hankelepingut koostades ette, et lasteaed saab alustada uues majas tööd enne selle lõplikku valmimist. Küsimusele, kas viimased tööd said tehtud planeeritud ajaks, vastas Saar: «Pigem varem.»

Sakala tutvustas Ramsi Tarukese lasteaia uut maja pikemalt 15. juuli lehes.

Läinud laupäeva õhtul Mustla bussijaama ees ehituspiiretega ümbritsetud purskkaevu avanud Tarvastu valla juht Alar Karu selgitusel kannustas neid niisugust sammu astuma soov rikastada Tarvastu valla 150. aastapäeva kava. Karu märkis, et see oli Viljandi ja Kolga-Jaani vallaga liituva omavalitsuse viimane pidu.

«Platsi valmimisaeg on tegelikult 3. november, aga ehitaja ütles, et nii-öelda purskkaevu efekti saaks juba enne. Nii kaugele jõuti 30. septembriks,» kõneles Alar Karu. «Eks üritustega ole ikka nii, et mida uhkemad need on, seda rohkem rõõmu need kõigile osalejatele valmistavad. Miks mitte siis tähistada valla lõppu võimalikult väärikalt?«

Tuleteatri ja ilutulestiku saatel tööle pandud purskkaevu juurde paigaldatakse aasta lõpuks maadleja Martin Kleini mälestusmärk, kus tulevane olümpiahõbe on kujutatud lapsena. »Kuju saab seega kunagi hiljem, ilmselt kevadel avada,« lausus Karu.

Ta ütles end mõistvat neid, kes märgivad, et asju kiputakse tegema just enne valimisi. Samas nentis ta, et sääraste etteheidete kartuses ei oleks vallajuhtidest mõistlik viimasel aastal käed rippu lasta. Eriti enne valimisi, mis jäävad vallale senisel kujul viimasteks.

»Valimiste-eelsel perioodil on vallavalitsus ja -volikogu just nagu eksamil. Rahvale tuleb meelde tuletada, mida nad on teinud. Aga viimased avamised ja teod on ikka heast soovist midagi ära teha ja näidata rahvale, et nad olid väärt seda nelja aastat,» arutles Karu. Ta lisas, et mingit valimistega seonduvat kihutustööd üritustel ei tehtud.

Veel kaks koosviibimist

Sakala andmeil korraldavad omavalitsused Viljandimaal valimisteni jääva aja jooksul kokku neli koosviibimist, mis liigituvad millegi avamiseks või millelegi pidulikult alguse panemiseks. Eelmisel kolmapäeval pandi nurgakivi rajatavale Suure-Jaani veekeskusele. Eesootaval laupäeval avatakse aga Õisus mälestustahvel sealt kandis pärit inimestele, kes langesid Eesti Vabadussõjas. Selle avamise taga on lisaks Halliste vallavalitsusele Viljandimaa muinsuskaitse ühendus.