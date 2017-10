Juhtkiri. Meie enda vanakesed

Ülemiste vanakese pärand ei ole eestlastel veel lõplikult ununenud. Ja siinkohal on silmas peetud toda hiiglaslikku penoplastist monstrumit, kellega Tallinna linnapea Edgar Savisaar eelmiste kohalike valimiste ajal Ülemiste liiklussõlme avamistseremoonial dialoogi pidas. Savisaare juhtimisel on pealinnas varemgi vahetult enne valimispäeva kõigele lint külge pandud ja siis see kohe läbi lõigatud, kuid 2013. aastal suudeti vint ikka mitu korda üle keerata.