Oktoober on alanud, lehed langevad ja väljas on seitse kraadi sooja. Et Isamaa ja Res Publica Liidu Viljandi linnapea kandidaat Harri Juhani Aaltonen soovis intervjuud anda pubi Tegelaste Tuba terrassil, lähen kohtumispaika jope, salli ja mütsiga. Aaltonen ootab mind särgiväel ja kinnitab ka pärast tunniajalist usutlust, et külm tal ei ole. Kohe näha, et põhja poolt tulnud mees.