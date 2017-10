Seda, et Viljandi on vägev sõudekeskus, näitasid suure lombi taga lõppenud sõudmise maailmameistrivõistlused: pronksises meeskonnas oli koguni kaks Viljandist Ruth Vaari käe alt sirgunud meest. Kaur Kuslap ja Kaspar Taimsoo võtsid neilt võistlustelt koos pärnakate Andres Raja ja Tõnu Endreksoniga kahtlemata maksimumi. Kogemused ja meeletu tahtmine said taas pärjatud.