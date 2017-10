Viljandi suusaneiu särab ajakirja Sport esikaanel

Kärt Hüva oli tõeliselt jahmunud, kui sai pärast Kuubiku sarjas läbitud rulluisumaratoni teada, et on tõusnud naiste arvestuses sarja üldliidriks.

«Ma ei uskunud, kui mulle pärast rulluisumaratoni öeldi, et olen sarjas esimesel kohal. Rääkisin treenerile ka ja tema arvas alguses samuti, et olen liider omavanuste seas,» rääkis Kärt, kes on veel praegugi oma saavutuse üle üllatunud ja arvab, et lõpuni tal esikohta säilitada ei õnnestu. «Kuidas aga tegelikult läheb, saab selgeks pärast Tartu linnamaratoni,» on kirjas ajakirja Sport artiklis «Kärt Hüva: medalid on mulle olulised».

Kärt Hüva treenib Viljandi Sakala suusaklubis Jaan Kallaku juhendamisel.