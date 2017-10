Eestis läbi aegade 3000. õpilasfirma Vana-Võidus valgustab kiivreid

Eesti õpilased on oma ettevõtteid loonud alates 1992. aastast ning koolides ettevõtlusõppe programmi pakkuv, õpilasfirmade tegutsemist juhendav ning töövarju päeva korraldav JA Eesti (Junior Achievement) registreeris just täna Eesti läbi aegade 3000. õpilasfirma. Kolme noormehe loodud ettevõte kannab nime ELCycles.

JA Eesti partnersuhete juht Kersti Loor lausus, et viimastel aastatel on Viljandi koolid õpilasfirmade lootmisel väga hästi silma paistnud ja maakonnast tulevad firmad on üha edukamad olnud.

Eesti läbi aegade kõige esimene ametlik õpilasfirma loodi juba 1992. aastal Väike-Õismäe Gümnaasiumis ja see tegeles kohviku pidamisega. “Esimesed õpilasfirmad järgisid teistsugust programmi, kui meil praegu on. Toona kestis firma tegemine paar kuud ning seda tehti terve klassiga,” selgitas Loor. Nüüdse programmi järgi on õpilasfirma kestus vähemalt üks õppeaasta ning firmas liikmeid tavaliselt kolm kuni viis.

Eesti õpilasfirmad on väga hästi paistnud silma ka erinevatel võistlustel. Palju tähelepanu võitis kunagi Karoli Hindriksi pehmete helkurite ettevõte 1999. aastal. Rahvusvahelisel õpilasfirmade võistlusel hakkasid auhinnalised kohad tulema alates 2003. aastast. Ühel korral saadi kolmas koht, kolmel korral teine koht ning lausa kolm korda on saadud esikoht ning viimati tõi võidu Festera tänavu aasta. Kersti Loor sõnas, et Festera võit tõstis Eesti lausa viimase kümne aasta kõige edukaimaks riigiks õpilasfirmade vallas.

Eelmisel õppeaastal tegutses Eestis kokku 326 õpilasfirmat, nendest 15% põhikoolides, 11% kutsekoolides ning 74% gümnaasiumites. 80% õpilasfirmadest pakub tooteid ning 20% teenuseid. “Teenuste hulgas on populaarseimad endiselt koolikohvikud, aga ka IT-teenused, arvutite remont, koolitused, reklaamivahendus, ürituste läbiviimine ja vanurite abistamine,” selgitas Loor. “Üldiselt järgivad õpilasfirmad ka ühiskonna trende ning peegeldavad seda oma toodetega. Näiteks on praegu populaarsed toiduga seotud ettevõtmised, milles on eriti edukad olnud näiteks Spoony ja Leivapoisid.”

Keskmiselt teenib üks õpilasfirma kasumit umbes 200 eurot, kuid edukaimatel küündivad need numbrid 10 000 euroni. Üle 16 000-eurose käibega firmad tuleb registreerida juba päris ettevõttena ning ka seda on nii mõnedki õpilasfirmad teinud.