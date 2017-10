Juhtkiri. Riik rahva vastu

Maailmapoliitikas on kaks püha lehma, mis vahel niimoodi kokku põrkavad, et kõrvaltvaataja ei saa enam aru, kus on saba ja kus sarved. Ühest küljest ei ole ühegi riigi huvides seada kahtluse alla riigi territoriaalse terviklikkuse põhimõtet. Kes neist tahaks mõnest oma tükist loobuda? Teisalt ei saa inimõigustest ja euroopalikest väärtustest lähtudes mööda vaadata ka rahvaste enesemääramise õigusest. Eks ole meiegi selle abil oma maatüki saanud. Kui aga üks rahvas tahab endale riiki, ei saa mõlemad printsiibid kehtima jääda.