September oli pisut soojem, aga märksa sajusem kui keskmine

Eesti keskmine õhutemperatuur oli septembris 12,4 kraadi, mis on 0,9 kraadi normist kõrgem. Õhutemperatuuri maksimumiks registreeriti 22,2 kraadi 10. septembril Võrus ning miinimumiks –0,5 kraadi 29. septembril Kuusikul.

Eesti keskmine sajuhulk oli septembris 88 millimeetrit, mis on 137 protsenti normist, sest aastate keskmine on 64 millimeetrit. 1961. aastast on see saduderohkuselt 14. tulemus. Väga sajune oli september enamikus Eesti kohtades. Mõnel pool tuli kuu jooksul vihmavett enam kui kaks kuu sajunormi, vaid Loode-Eestis jäi sajuhulk alla normi või normi lähedale. Septembri kahel esimesel kolmandikul olid sademeteta vaid üksikud päevad. 23. septembrist kuu lõpuni püsis ilm sademeteta.

Maksimaalseks ööpäevaseks sademete hulgaks mõõdeti 12. septembril Kihnus 33 millimeetrit. Septembris sadaski kõige enam Kihnus: 136,4 millimeetrit, mis on 220 protsenti normist.

Eesti keskmisena oli päikesepaistet 131,6 tundi, mis on 89 protsenti normist. Aastane keskmine on 148 tundi päikesepaistet.