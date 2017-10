Rõngu vabatahtlik päästis madratsitega Tondisaarele ujunud mehed

«Eks see üks hulljulge tegu neil oli,» nentis Rõngu vabatahtlik päästja Janar Väljaots, kes oli pühapäeval kella 9 ajal paadiga Tondisaarele sõitnud ja noored mehed nende auto juurde tagasi toonud.

Kui Väljaots saarele jõudis ja uuris, kus nende alus on, viitasid noormehed pakitud kottidele ja ütlesid, et ära pakitud. Päästja mõistis, et alusteks olidki täispuhutavad madratsid. «Vaevalt, et neil seal kottides mingid kalipsod olid,» arvas päästja. «Olid täiesti tavaliselt riides ja tossud jalas.»

Õnneks oli meestel kaasas mobiiltelefon, millega nad said pühapäeval abi kutsuda. Öö suvebaariks ehitatud majakese juures veetnud mehed kinnitasid päästjale, et külm neil ei hakanud.

Lõuna päästekeskuse kommunikatsioonijuhi Marek Kiige sõnul juhivad päästjad tähelepanu sellele, et on äärmiselt vastutustundetu selliseid eluohtlikke retki ette võtta ilma turvalisust tagamata. «Õnn oli, et inimesed said seekord abi kutsuda,» võttis ta juhtunu kokku. (Sakala)