Algab Jaska silla remont

Liiklus toimub eelissuunaõigusega avatud sillapoolel. Olulisi liiklusseisakuid ette näha ei ole. Põhilisemad tööd Jaska sillal on servaprusside ehitamine, külgtiibade remont, piirete paigaldamine ja olemasolevate sammaste remont. Pärast töid on sõiduosa gabariit sillal kaheksa meestrit. Remondi peatöövõtja on osaühing Tavt. Tööde maksumus on 76 491,47 eurot.