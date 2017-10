Sotsiaalmeedias kirjutatakse, et Viljandis Leola tänava garaažide juures on juba mõnda aega olnud kaks hauaplaati.

Ühele plaadile on kantud Voldemar Tuule ja teisele Leida Imala nimi.

Sotsiaalmeediasse postituse teinud inimene märgib, et ehk keegi on need plaadid surnuaialt minema tassinud ja garaažide juurde vedelema jätnud. Võib-olla keegi omastest saab nüüd asjast aimu ning võib mälestustahvlitele järele minna.