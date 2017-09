Eesti neljapaat võitis MMilt neljanda pronksi

Võistluse algusaeg lükkus Suurbritannia nelikus toimunud vahetuse tõttu umbkaudu 20 minutit edasi. Eestlased alustasid hästi, 500 meetri järel hoiti kolmandat positsiooni.

Seejärel langeti distantsi keskpaigas medalikohalt välja neljandale-viiendale positsioonile, kuid võimsad lõputõmbed kergitasid meie paatkonna kolmandale kohale. Kaugele ei jäänud hõbemedali võitnud Suurbritannia. Maailmameistriks krooniti Leedu neljapaat ning esimesena jäi medalita Holland.

«Ei oleks kogu keerulist hooaega arvestades osanud tahta sellele ilusamat punkti. Arvan, et panime kokku vägeva asja!» hindas eessõudja Taimsoo. «Eriti hea meel on noore Kuslapi üle. Ta tõestas lõplikult kõigile, aga eelkõige iseendale, et tegi vaheaastat võttes õigesti ja on täielikult valmis suures mängus kaasa lööma.»

Finaalsõidust rääkides tõdes Taimsoo, et distantsi keskosas - umbes vahemikus 800 - 1200 meetril - oldi teatavas augus. «Järsku tuli tuntav vastutuul, mis lõi jooksu ikka parajalt sassi ja tõmbas meid kangeks. Ise magasin sellele reageerimise veidi maha,» tunnistas Taimsoo. «Aga lõpukiirenduse eel ergutas Tõnu kõiki kõvasti ja suutsime võimsalt juurde panna. Sellegipoolest arvasin finišijoonel, et oleme parimal juhul neljandad. Kui kuulsin, et kolmas koht, oli küll väga suur ja meeldiv üllatus.»

Taimsoo lisas, et stardile eelnenud 20-minutiline viivitus ei tulnud paatkonnale kindlasti kasuks, sest sundis soojendussõitu rohkem kui 2 kilomeetri võrra pikendama.

Tulemused:

Leedu 5.43,10

Suurbritannia 5.45,03

Eesti 5.45,32

Holland 5.45,82

Poola 5.48,25

Norra 5.48,29