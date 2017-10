Neljapäev, 5. oktoober

Viljandi kunstmuruväljakul täna kell 10 koolidevahelised jalgpallivõistlused.

Viljandi lennukitehases täna kell 12 inspiratsioonikonverents «Failures... and how to turn them into success». Telefon 526 5329. Hariduse 12a, Viljandi.

Ugala teatri suures saalis etendub täna kell 19 «Meeste kodu». Vaksali tänav 7, Viljandi. Tel 433 0777.

Centrumi kinos täna kell 12.30 ja 14.45 «Lego Ninjago film», kell 13 «Elumärgid», kell 15.30 «Minu näoga onu», kell 17 «Minu väike poni», kell 18 «Kingsman: Kuldne ring», kell 19.15 «Tagasi kodus», kell 20.55 «See», kell 21.30 «Tugevam». Info telefonil 435 5311. Tallinna 24, Viljandi.

NÄITUSED

Kondase keskuses püsinäitus kooliõpetaja ja maalikunstniku Paul Kondase (1900-1985) maalidest, mis kuuluvad Viljandi muuseumi kogusse. Käsitöömeister Valve Alamaa juubelile pühendatud näitusesarja teine näitus 12. oktoobrini. Kuni 29. oktoobrini Iraani kunstniku Mohammad Barrangi Fashtami värvilised kivitrükid. Pikk tänav 8, Viljandi.

Linnagaleriis 19. oktoobrini Viljandi huvikooli kunstiringi aastanäitus «Käe ja hingega». Avatud kella 10-19. Tallinna tänav 11/1, Viljandi.

Suure-Jaani külalistemajas 25. oktoobrini arhitekti ja akvarellisti Toomas Reinu valitud akvarellid. Avatud esmaspäevast reedeni kella 8-18, laupäeviti kella 10-20, pühapäeviti suletud. Näitust saab näha ettetellimisel telefonil 5305 8600. Ilmatari tänav 3.

Viljandi muuseumis 18. novembrini näitus Lilian Härmi maaliloomingust. Kunstniku 90. sünnipäevale pühendatud näitusel eksponeeritakse akvarelle, pastelle ja õlimaale muuseumi kogust. Laidoneri plats 10.

Karksi valla kultuurikeskuse sinises saalis Lii Laande loomingu näitus ja teise korruse fuajees fotonäitus «Samm sassis 10». Viljandi maantee 1, Karksi-Nuia.

Kõpu külastuskeskuses Mihkel Eesmäe õlimaalide näitus «Viljandi- ja Pärnumaa maastikud» ning Anneli Palo fotonäitus loodusest. Tipu maantee 1.

Viljandi gümnaasiumis püsinäitus keskhariduse andmisest Viljandis. Hariduse tänav 2.

Uku keskuses 8. oktoobrini Viljandi fotoringi liikmete Kaja Tammesalu, Õie Paki, Siim Luhtoja, Georg Tamuli, Raul Kuke, Madis-Siim Kulli ja Meelis Heli lillepiltide näitus. Tallinna tänav 41, Viljandi.