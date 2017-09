Poliitilise välireklaami omaaegsel piiramisel oli ilus eesmärk: nii loodeti, et raha võim jääb väiksemaks, sest rikkamatel parteidel pole lõputult võimalusi valijate ajusid sisutühjade plakatitega pesta. Tulemus nii ilus ei olnud. Vähemalt kui me ei ürita asja iga hinna eest positiivsena näha ja rõhuda sellele, et poliitikute ja nende reklaamiagentuuride loomingulisus kasvas mitu korda.