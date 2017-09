Viljandi kesklinna kooli õpilased kirjutasid hiljuti ülekäiguradade juurde sõnumi «Peatu, vaata, veendu», sest väga tihti astutakse sõiduteele, ilma et vaadataks, kas auto tuleb. Olgu tähelepanematuse taga sõbraga jutuhoogu sattumine või endasse haarav nutitelefon – tõsiasi on, et niimoodi on õnnetused lihtsad juhtuma.