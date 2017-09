Algav ajujaht nõuab liiklejatelt tähelepanelikkust

Jahimeeste seltsi president Margus Puust kõneles, et koertega peetava ajujahi ajal on metsloomad tavapärasest liikuvamad ning sageneb nende ilmumine sõiduteedele, eriti nädalavahetustel, mil ajujahti peetakse. «Seetõttu kutsume liiklejaid suuremale tähelepanelikkusele. Lisaks tasub meeles pidada, et täiskasvanud põder kaalub kuni 500 kilo ja kokkupõrge temaga võib olla mõlemale poolele väga raskete tagajärgedega,» kõneles Puust.

Keskkonnaagentuuri spetsialistide soovitusel tuleks käesoleval jahihooajal küttida Eestis 7430 põtra, 2130 punahirve ja 19 700 metskitse. Tulenevalt riikliku tauditõrje komisjoni otsusest tuleb jahiaasta lõpuks metssea asustustihedust vähendada tasemele maksimaalselt pooteist isendit tuhande hektari kohta, mis tähendab 7550 metssea küttimist.

«Sügisene ajujahihooaeg on olnud jahimeestel pikaajaline traditsioon. Selle eesmärk on tagada uluksõraliste kokkulepitud optimaalne arvukus,» selgitas jahimeeste seltsi tegevjuht Tõnis Korts.

Lõplikud küttimismahud lepitakse kokku maakondlikes jahindusnõukogudes, kus on esindatud riik, RMK, maaomanikud ja jahimehed. Jahieeskirja järgi kestab ajujaht põtradele 15. detsembrini, metskitsedele 31. detsembrini, punahirvedele 31. jaanuarini ja metssigadele jahikoeraga 31. märtsini.