Saalijalgpalli rahvaliiga ootab registreeruma

Sel aastal on registreerimises eelmise saalijalgpallihooajaga võrreldes muudatused, mis peaksid rahvaliiga tegema läbipaistvamaks ning paremini hallatavaks. Neile, kes registreerisid võistkonna ka suvisesse rahvaliigasse, on kord juba tuttav.

Selleks, et võistkonda rahvaliigasse kirja panna, peab olema Eesti jalgpalli liidu andmebaasis registreeritud rahvaliiga klubi. Täpsema info selleks leiab jalgpalliliidu koduleheküljelt. Saalijalgpalli rahvaliiga juhendiga saab tutvuda siin. Samuti on võimalik rahvaliiga võistkonnal osa võtta saalijalgpalli karikavõistlustest.

Võistlussüsteem selgub pärast osalejate arvu täpsustumist. Varasemad hooajad on näidanud, et alagrupid jaotatakse asukoha järgi ning gruppide parimad pääsevad üle-eestilistele play-off-mängudele. Võistkondade esindajad lepivad kokku nii alagrupi- kui ka finaalturniiri mängud. Liiga esimesed mängud on novembris, mullu tõmmati hooajale joon alla finaaliga 20. märtsil.

Meeskondadele on sellest aastast saalijalgpalli rahvaliigas kehtestatud 50 euro suurune liikmemaks. Naiskondadele osalemine on endiselt tasuta. Saalijalgpalli rahvaliigast võttis mullu osa 70 võistkonda ligikaudu 1200 mängijaga.

Hooajal 2015/2016 võitis meeste saalijalgpalli rahvaliiga turniiri Abja esindus.