Noored mehed rääkisid purjus autojuhi politseisse

«Supertubli tegutsemine,» hindas 19- ja 16-aastase noormehe tegu Viljandi politseijaoskonna patrullitalituse juht Alar Sadam. Kriminaalses joobes autojuht, kel pole isegi juhiluba, aga kes on sellest hoolimata varemgi korduvalt politseile vahele jäänud, istub nüüd politseimaja arestikambris ning ootab kohut.

Purjutaja päev lõppes arestikambris

Vahejuhtum Konsumi parklas hakkas hargnema kella 20 paiku, kui kaks noort meest nägid, kuidas saabunud autost väljus mees, kes taarudes poodi läks. Seepeale helistasid noorukid politseisse, aga et patrull oli Viljandis ning purjus autojuht oleks selle kohalejõudmise ajaks kindlasti juba autoga lahkunud, otsustasid noored hakata juhiga juttu vestma.

Neil tuli juttu ajada ligi pool tundi. «Kindlasti oli see väga raske, sest ootajale on iga minut meeletult pikk,» tunnistas Sadam. «Aga väga õige käitumine. Nad ei hoidnud juhti füüsiliselt kinni, tegutsesid kavalalt ja nii, et teine ei saanud arugi, et politseid oodatakse.»

Sadam kiitis sekkujaid selle eest, et nad märkasid ja tegutsesid. «Küllalt on neid, kes mõtlevad sellist pilti nähes, et mis see minu asi on, aga sellisel moel hoiti ära üks võimalik õnnetus,» selgitas politseinik.

Tabatud mees on korrakaitsjatele juba varasemast tuttav, sest ilma juhiloata on teda roolist leitud ennegi. Vihjeid tema sõitmiste kohta on politseil aga hulganisti. Et mees sõidabki autoga enamasti vaid koju ja poodi, on tema liikumistee olnud sedavõrd lühike, et teda pole tihti õnnestunud teolt tabada.

Konsumi parklast viidi kriminaalses joobes autojuht seekord otse Viljandi politseimaja kainestuskambrisse. Kambris võib teda hoida 48 tundi ning oma teo eest karistuse saamiseks tuleb tal minna kohtu ette.

Tema auto viidi tasulisse parklasse ning esmalt plaanisid politseinikud, et taotlevad kohtult sõiduki kui kuriteovahendi konfiskeerimist. Uurimine näitas aga, et auto pole purjus juhi oma ja seetõttu on sõidukit ära võtta juriidiliselt ülimalt keeruline.

Peidetakse võtmeid ja sõidetakse järele

Sadama sõnul on inimesed viimastel aastatel hakanud joobekahtlustega juhtidest varasemast tihedamalt teatama. Kõige paremini lahendatud olukordadeks peavad politseinikud seda, kui teistel on õnnestunud takistada purjus juhil rooli minemast ning kohale saabunud patrullile antakse auto võtmed. «Siis pole kellegi elu ohus ja keegi pole ka seadust rikkunud,» rääkis Sadam. «Aga alati peab arvestama, et sellise takistamisega ennast ohtu ei seataks.»

Lisaks on neidki inimesi, kes teel vingerdavat autot nähes annavad sellest teada ning jälitavad kahtlast sõidukit, kuni politseinikud on kohale jõudnud.