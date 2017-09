Tippkohtumine pakub politseile tööd ka piiril

Viljandi politseijaoskonna välijuht, eile eelviimast päeva enne pensionipõlve tööl olnud Ülar Saar andis Lilli endises piiripunktis Iveta Linnale peatumismärguande, kui too oli just Eesti poolele jõudnud.

Linna ütles ajakirjanikule, et tal polnud aimugi, miks Eesti politseinik ta peatas. Nüüd sai ta teada, et põhjuseks on Tallinnas peetav tippkohtumine.

Nagu Linna rääkis, oli ta Koknesest maha sõitnud paarsada kilomeetrit, et tuua piiri lähedale villa töötlemiseks. «Meil jäi natuke vaba aega ja mõtlesime, et tuleme vaatame Balti keti monumenti. See pidi kuskil siin lähedal olema,» lausus ta.

Kui Eesti politseinik poleks välismaa autojuhile peatumismärguannet andnud, oleks lõunanaaber monumendi otsingul ilmselt edasi põrutanud, sest ei osanud seda päris piiri ääres märgata. Kui dokumendid said kontrollitud, keeras lätlane auto ringi, tuli koos kaassõitjaga maha ning läks mälestusmärgi juurde pilti tegema. Ja peatselt oli nende Eestis-käik läbi.

Politseinik Ülar Saar ütles eile kella poole ühe paiku päeval, et on koos kolleegiga kella kaheksast hommikul peatanud piiri ääres kontrollimiseks kümmekond autot. Nad olid seda teinud poolel tosinal teelõigul. Tema vahetus jätkus eile õhtul kella kaheksani.

Saare sõnul on vaatluse all need sõidukid, kes tulevad Lätist Eestisse, olgu siis välismaa või Eesti numbrimärgiga. Paaniliselt kõiki sõidukeid igas kohas siiski seisma ei sunnita. Näiteks enne Lilli endisesse piiripunkti jõudmist tuli Läti poolt Poola numbrimärgiga veok, kuid kurvilisel teel ei hakanud politsei seda hoo pealt peatama.

Küll paluti teiste seas piiri juures seisma jääda Viljandi kandist pärit kolmel mehel. Roolis olnud Margus Kitsnik ütles, et ta on piirikontrolli põhjustega kursis ning see ei tulnud talle üllatusena. «Õhtul sõidan edasi Tallinna, seal võib liiklus päris jube olla,» tähendas ta.

Küsimusele, mida kolm meest Lätis tegemas käisid, vastas Kitsnik, et riideid ostmas. Üks noormees aga pidi Eesti politsei autos oma isikut tuvastamas käima, sest tal oli välismaal rahakott koos dokumentide ja muu tarvilikuga ära kadunud.

Viljandi politseijaoskonna välijuht Ülar Saar nentis, et kadunud dokumentide pärast Lätist tulnud Eesti nooruk karistada ei saanud, küll palus politsei tal ID-kaardi esimesel võimalusel sulgeda.

Selle nädala esmaspäevast kuni esialgse plaanide kohaselt reedeni patrullib Viljandimaal riigipiiri lähedal kaks politseiautot, mõlemas kaks korravalvurit. Nagu politsei- ja piirivalveamet on teatanud, kontrollib politsei Euroopa Liidu eesistumise digivaldkonna tippkohtumise ajal tavapärasest rohkem inimesi, sõidukeid ja nende dokumente.

Tallinnas peetava tippkohtumise turvaliseks korraldamiseks käib kontroll Tallinna sadamas ja lennujaamas, aga ka Eesti-Läti piiriäärsetes piirkondades. Lisaks teeb politsei sama tööd pisteliselt riigi eri piirkondades.

Põhja prefektuuri piirivalvebüroo juht Ivo Utsar ütles pressiteenistuse vahendusel, et politsei eesmärk on tagada Eesti inimeste, riigi külaliste ja tippkohtumisel osalejate turvalisus ning takistada neid inimesi, kes kujutavad ohtu avalikule korrale ja teistele.

Lõuna prefektuuri operatiivjuht Baldur Pilden märkis eile päeval, et patrullid on viimastel päevadel töötanud valdavalt Võru-, Valga- ja Viljandimaa piiriäärsetel aladel.

«Seni on põhjalikumalt kontrollitud ligi 400 inimese dokumente ja 600 sõidukit,» lausus ta. «Üksikutel juhtudel ei ole inimesel isikut tõendavat dokumenti kaasas olnud, lisaks on avastatud liiklusrikkumisi, näiteks tabas politsei kaks alkoholi tarvitanud sõidukijuhti.»

Pilden lisas, et ühtlasi on Läti politseinikud viidud kurssi Eesti poole tegevusega ja nemadki on tavapärasest tähelepanelikumad Lätis liikuvate inimeste ja sõidukite suhtes.