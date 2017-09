Video. Viljandi noormehed ühendasid spordi ja muusika

Koosseisus on Hans Noormets ja Stefan Airapetjan, kes õpib Georg Otsa nimelises Tallinna muusikakoolis rütmimuusika laulmist. «Me kasvasime muusikat tehes muusikaliselt kokku,» selgitab Noormets koosseisu tekkimist. Tema sõnul oli Stefan Airapetjan talle vokaalselt abiks, kui ta üksi kodus muusikat tegi, ning selle kaudu sai alguse midagi, mis nüüd kannab nime Vajé.

Muusikavideo autor Hans Markus Antson pidi jälgima video visuaalset poolt, sest bändil oli juba loo jutustamise viis juba läbi töötatud. «Video kokkupanemisel soovisin, et hea laulu sõnum ja Andi enda lugu fight`i võitmisest toetaksid teineteist ning looksid seeläbi tervikliku muusikavideo,» selgtias Antson oma tööd.

Stefan Airapetjani lisas loo ning muusikavideo sõnumit kommenteerides, et meie ümber on palju talente, kes töötavad oma unistuse nimel iga päev ning sellised inimesed on neile eeskujuks. «Ka meie oleme need, kes pürgivad oma unistuste poole, ning võimsust andev Andi Uustalu sobis suurepäraselt Vajé metafooriks,» lisas ta.

Loos teevad kaasa Tallinnast pärit Violeta Osula ning Lenny LaVida, kes alustas muusika produtseerimist juba eelmisel sajandil.