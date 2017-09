Juhtkiri.Linlase lubadus

Samal ajal kui poliitikud püüavad valijaid meelitada lugema oma valimisprogramme, võivad Viljandi elanikud välja käia mõtteid, mida tuleval aastal linna raha eest teha. Alanud on neljas kaasava eelarve ideevõistlus, kus nii lubajad kui hääletajad on tavalised linnakodanikud. Just nimelt «lubajad», sest kuigi raha tuleb linnaeelarvest ja võitnud töö tegemise eest vastutab linnavalitsus, on hääletusele mineva projekti kirjeldamine selle väljapakkuja õlul. Sisuliselt ütleb ta just nagu kandideeriv poliitik, mida ta 30 000 euroga teeks, kui inimesed tema poolt hääletavad.